نزال «المكسيك ضد العالم».. آل الشيخ يعلن طرح تذاكر كانيلو وأمبيلي

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، طرح تذاكر نزال «المكسيك ضد العالم»، الذي يجمع المكسيكي ساول كانيلو ألفاريز بالملاكم الكاميروني الفرنسي كريستيان أمبيلي، 31 أكتوبر 2026 في «ذا فينيو» بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويتنافس الملاكمان على حزام المجلس العالمي للملاكمة «WBC» لوزن فوق المتوسط، الذي يحمله أمبيلي.

ويعود كانيلو بشعار «المكسيك ضد العالم» إلى الحلبة للمرة الأولى منذ خسارته أمام الأمريكي تيرينس كروفورد في سبتمبر 2025، واضعًا نصب عينيه استعادة حزام سبق أن حمله.

وفي الزاوية المقابلة، يخوض أمبيلي أول دفاع عن لقبه العالمي بسجل خالٍ من الهزائم، بعدما خرج بالتعادل من مواجهته الأخيرة أمام ليستر مارتينيز.

ومن المقرر نقل المواجهة عبر منصة DAZN بنظام الدفع مقابل المشاهدة، لتتجه أنظار جمهور الملاكمة إلى الرياض في ليلة تحسم فيها وجهة حزام المجلس العالمي لوزن فوق المتوسط.

وتكشف سجلات الملاكمين عن مواجهة تجمع الخبرة بقوة الضربات القاضية، إذ خاض ساول «كانيلو» ألفاريز 68 نزالًا احترافيًا، فاز في 63 منها، بينها 39 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث خسائر وتعادلين.

أما كريستيان أمبيلي، فخاض 30 نزالاً، حقق خلالها 29 انتصارًا، منها 24 بالضربة القاضية، وتعادل مرة واحدة من دون أن يتلقى أي خسارة، وبحسب الأرقام لم يخسر أي منهما بالضربة القاضية.