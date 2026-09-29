5 تعديلات عراقية.. وحيدر يستمر بديلا

يستمر جلوس حيدر عبد الكريم، لاعب وسط المنتخب العراقي الأول لكرة القدم وفريق النصر، بديلًا في «خليجي 27»، على الرغم من إجراء الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب «أسود الرافدين»، خمسة تغييرات على تشكيل المباراة الماضية، ودفعه بأسماء أخرى عوضًا عنها أمام المنتخب السعودي، الثلاثاء، في ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من البطولة التي تحتضنها جدة.

واستمر من التشكيل الذي بدأ مباراة العراق الماضية أمام الكويت كل من أحمد باسل، حارس المرمى، ويوسف الإمام، قلب الدفاع، وميرخاس دوسكي، الظهير الأيسر، وأمير العماري، لاعب الوسط، وأحمد قاسم، الجناح الأيمن، وسيف رشيد، رأس الحربة.

وخرج البقية ودخل بدلًا منهم ميثم جبار، قلب الدفاع، ومصطفى سعدون، الظهير الأيمن، وزيد إسماعيل وكرار نبيل، لاعبا الوسط، وحسن عبد الكريم، الجناح الأيمن.

ومع بداية المباراة، سيتضح الرسم التكتيكي لأرنولد وتوزيع اللاعبين على مراكز التشكيل.

وجلس حيدر احتياطيًا في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل مع عُمان 1ـ1، فيما دخل بديلًا خلال الشوط الثاني من موقعة الانتصار على الكويت 3ـ2 ضمن الجولة الثانية.

وبعد جمع العراقيين أربع نقاط من أول جولتين، يكفيهم التعادل أمام المنتخب السعودي لحسم البطاقة الثانية عن المجموعة، أو حتى الخسارة بشرط ألا تفوز عُمان، التي تملك نقطة واحدة، على الكويت، صاحبة الرصيد الصفري، كيلا يضطروا إلى دخول حسابات فارق الأهداف.