روني: يونايتد لا يستحق التتويج بلقب سيتي

رفض واين روني، المهاجم الدولي الإنجليزي السابق، الحصول على ميدالية أو لقب لم يحصل عليه في الملعب، تعليقًا على الأصوات التي نادت بتجريد نادي مانشستر سيتي من لقب الدوري الممتاز 2012، ومنحه لفريقه يونايتد الذي حل في المركز الثاني.

وذكرت تقارير أن اللجنة القضائية المستقلة دانت سيتي بارتكاب 114 مخالفة مالية من أصل 115، لكن دون أن يصدر أي إعلان رسمي بذلك.

وتلا ذلك أصوات عديدة طالبت بتجريد سيتي من الألقاب التي حصل عليها منذ 2008، وعددها ثمانية عن طريق خصم نقاط منه أو فرض غرامات مالية باهظة أو حتى إنزاله إلى درجة أدني.

ونفى سيتي التهم بشدة، وأكد رئيسه خلدون المبارك، السبت، أنه لا يزال واثقًا من قدرته على إثبات براءة النادي. ومن المتوقع أن يتم استئناف العقوبات في حال الإعلان الرسمي عن الإدانات من اللجنة.

وكان ريو فرديناند والحارس الإسباني دافيد دي خيا، نجما يونايتد السابقان، طالبا بالحصول على لقب الدوري من سيتي بأثر رجعي، الذي كان فاز به في الجولة الأخيرة وبفارق الأهداف، لكن زميلهما روني، المتوج بخمسة ألقاب، رفض الأمر، وأوضح أنه لا يعتقد أن أي فريق آخر يجب أن يقبل بالحصول على ميداليات بعدما أنهى الموسم في المركز الثاني.

وقال بليموث أرجايل، المدرب السابق لديربي كاونتي وبيرمنجهام سيتي ودي سي يونايتد، في بودكاست Stick to United الثلاثاء: «بصراحة، لن أشعر بالارتياح لقبول ميدالية أخرى للدوري الممتاز، لأني لا أعتقد أننا نستحقها. لم نقدم ما يكفي في ذلك الموسم للفوز بالدوري».

وأضاف: «أفكر بالأمر من وجهة نظر اللاعبين، فهم بذلوا كل ما بوسعهم للفوز باللقب، وفي اعتقادهم أنهم حققوا ذلك».

وأقر روني بأنه سيشعر بإحباط كبير إذا سُحبت منه يومًا ما أي من ميدالياته مع يونايتد بسبب أمر لا يملك أي سيطرة عليه.

وقال: «لو حدث ذلك لي، ولو تبيّن فجأة أن يونايتد كان يفعل الأمر نفسه، وتم سحب ميدالية الدوري الممتاز مني، فسأكون محبطًا تمامًا».

وأضاف: «قد يحدث ذلك، وقد يسحبون ميداليات 2012 من سيتي، لكني لا أريدها لأني لا أعتقد أننا كنا نستحقها في ذلك العام، لأننا ببساطة لم ننهِ الموسم في المركز الأول».

وتابع: «عندما أرى زملاء سابقين وغيرهم يقولون بخلاف ذلك، فأنا سعيد بالميداليات الخمس، التي فزت بها. لا أريد هذه الميدالية بعد 15 عامًا لمجرد أن سيتي غش».

وختم قائلًا: «هل ينبغي تجريدهم منها بسبب ما فعله المالكون؟ نعم، ربما، لكني لن أشعر بالارتياح لقبولها».

يذكر أن جولتي الذهاب والإياب في ديربي مانشستر في ذلك الموسم حسمهما سيتي، الأولى كانت على ملعب أولد ترافورد، وفاز 6ـ1 وهي واحدة من أثقل الخسائر التي يتكبدها المدرب أليكس فيرجسون في تاريخه مع يونايتد بملعبه. أما المباراة الثانية فانتهت بهدف دون رد.