أبها.. روزييه يتحسن في باريس

أظهر الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، تحسنًا ملحوظًا في برنامجه العلاجي بعد معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن اللاعب الفرنسي بدأ تمارين الجري بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي في باريس العاصمة الفرنسية تحت إشراف الطبيبة كارين برول.

وتعرض روزييه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء التي خسرها 3ـ2 ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ما حال دون مشاركته في آخر ثلاث مباريات.

وانضم روزييه «28 عامًا» إلى صفوف أبها في يوليو الماضي بموجب عقد يمتد عامين في صفقة انتقال حر قادمًا من الحزم.