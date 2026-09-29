النصر يترقب عودة الناصر.. وغريب وكومان جاهزان

يترقب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مشاركة سعد الناصر، الظهير الأيسر، في التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد اكتمال برنامجه التأهيلي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعانى الناصر من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات، وخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية، 30 سبتمبر الجاري حسبما كشفه التقرير الطبي الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء الماضي.

وقبل الإصابة، شارك الناصر في خمس مباريات بواقع أربع ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وواحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ميدانيًا، رفع الفريق النصراوي درجة تحضيراته بحصة تدريبية مسائية في مركز «دار النصر» التدريبي، الثلاثاء، وتنوعت بين النواحي البدنية والفنية ضمن برنامج الاستعدادات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، إضافة إلى التحاق لاعبين آخرين وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنتخبات بلادهم ضمن «أيام فيفا».

وأظهرت الحصة التدريبية جاهزية الفرنسي كينسجلي كومان وعبد الرحمن غريب بعد تعافيهما من إصابتين.

كما استعان المدرب الأسترالي بعشرة لاعبين من الفئات السنية في التدريبات لسد النقص في صفوف الفريق نظير المشاركات الدولية لعدد من اللاعبين.

واللاعبون هم: سلطان الماص وعبد الهادي العلوان حارسا المرمى، المدافعان عواد إمان ويوسف الطحان، وثلاثي الوسط بسام هزازي وياسين سلام، وخالد المهيني، وثلاثي الهجوم سعد حقوي، عبد الرحمن العنزي، وعبد الرحمن سفياني.

ويتضمن برنامج استعدادات النصر خوض مباراة تجريبية أمام الأنوار «درجة أولى» السبت المقبل.

ويعاود الفريق النصراوي رحلة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي في 9 أكتوبر المقبل عندما يواجه الدرعية على ملعب الأول بارك لحساب منافسات الجولة الثامنة.