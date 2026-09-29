افتتح رصيده الدولي.. آل سالم هدّاف الأخضر الـ 194

ارتفع عدد اللاعبين السعوديين الذين يملكون أهدافًا دولية إلى 194 بانضمام المهاجم عبد الله آل سالم إلى القائمة، بعد هزّه الشباك العراقية، الثلاثاء، في آخر جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وسجّل آل سالم هدفًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الدقيقة 55 من مباراته أمام العراق، مباشرةً قبل خروجه مستبدلًا بزميله صالح أبو الشامات.

وأحرز المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا هدفه الدولي الأول في ظهوره الرابع بقميص المنتخب السعودي، بعد خوضه لقاءين سابقين ضمن بطولة الكأس الذهبية 2025، ومباراة واحدة لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، سجَّل لـ «الأخضر» 193 لاعبًا قبل آل سالم، الذي أصبح أحدث وجوه القائمة.

وفي كأس الخليج تحديدًا، بات المهاجم الثلاثيني اللاعب السعودي الـ 79 الذي يسجل ضمن منافسات البطولة.