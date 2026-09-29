موزمبيق تكتسح السودان برباعية.. والسنغال تخطف نقاط إثيوبيا

تصدر المنتخب الموزمبيقي الأول لكرة القدم المجموعة العاشرة لتصفيات أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره السوداني 4ـ1، الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية، فيما خطفت السنغال ثلاث نقاط ثمينة من أمام إثيوبيا.

وحصلت موزمبيق على أربع نقاط بفارق الأهداف في الصدارة عن السنغال، فيما حلّ السودان بالمركز الثالث بثلاث نقاط، فيما بقيت إثيوبيا بلا نقاط.

وفي المباراة الأولى قدم المنتخب الموزمبيقي أداءً قويًا تقدم في الدقيقة 24 عن طريق ويتي بعد فترة افتتاحية تنافس فيها الفريقان للسيطرة على المباراة.

ثم انتزع المنتخب الفوز من السودان بعد الاستراحة، حيث ضاعف تشاميتو النتيجة مباشرة بعد استئناف اللعب. ثم سجل جويما الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يسجل تشاميتو هدفًا آخر بعد أربع دقائق ليكمل ثنائيته ويمنح أصحاب الأرض تقدمًا مريحًا بأربعة أهداف.

لم يتمكن السودان، الذي بدأ حملته بفوز 1ـ0 على إثيوبيا، من العودة في المباراة، لكنه حصل على هدف شرفي متأخر عندما سجل ياسر حامد ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وفي أديس أبابا حققت السنغال فوزها الأول تحت قيادة مدربها الفرنسي باتريك فييرا بعد أن ضمن هدف إبراهيم مباي المبكر انتصارًا صعبًا على إثيوبيا بنتيجة 1ـ0.

ولم يحتج «أسود التيرانجا»، الذين تعادلوا 1ـ1 مع موزمبيق في أول مباراة تنافسية لفييرا، سوى 11 دقيقة ليتقدموا في النتيجة، بعد أن مرر نيكولاس جاكسون الكرة إلى إبراهيم مباي، الذي أنهى الهجمة في الشباك.

ظلت إثيوبيا قريبة من النتيجة طوال المباراة وحاولت إيجاد طريق للعودة بعد الاستراحة، بينما أجرى فييرا عدة تغييرات حيث سعى السنغال لحماية تقدمه الضئيل.

وفي موروني، حقق منتخب جزر القمر فوزه الأول في التصفيات بتغلبه 1ـ0 على ناميبيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

سجل بنجلود يوسف الهدف الحاسم في الدقيقة 54 بعد شوط أول سلبي، ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة بعد خسارتها 3ـ1 أمام الكاميرون في مباراتها الافتتاحية.

لم تتمكن ناميبيا، التي بدأت حملتها بفوز 1ـ0 على الكونغو، من إدراك التعادل على الرغم من إجراء العديد من التغييرات في الشوط الثاني لإنقاذ نقطة.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد جزر القمر وناميبيا والكاميرون ثلاث نقاط لكل منها، على الرغم من أن الأخير لعب مباراة أقل، وسيواجه الكونغو الثلاثاء في المباراة الأخرى.

وتعادلت مدغشقر وتنزانيا 1ـ1 لحساب المجموعة الـ 12. تقدمت تنزانيا، التي ضمنت مقعدها في النهائيات بصفتها إحدى الدول المضيفة إلى جانب كينيا وأوغندا، في الدقيقة 39 عن طريق سيبريان كاتشويلي بعد فترة افتتاحية متقاربة.

لكن مدغشقر، التي خسرت 2ـ1 أمام نيجيريا في الجولة الأولى، ردت بقوة بعد الاستراحة ولم تحتج سوى خمس دقائق لاستعادة التعادل عن طريق نيكولاس فونتين في الدقيقة الـ 50، بعد تمريرة حاسمة من إحسان كاري، ليكتفي المنتخبان بالحصول على أول نقاطهما.