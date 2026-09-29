يوفنتوس يعزز أوضاعه بـ 250 مليونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، أنه سيطلب من المساهمين الموافقة على زيادة رأس المال بما يصل إلى 250 مليون يورو «283 مليون دولار»، محذرًا من تكبد خسارة جديدة خلال العام المالي الحالي.

وأوضح النادي في بيان أنه سيطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة لإصدار أسهم جديدة، على دفعة واحدة أو عدة دفعات، بحلول نهاية عام 2026.

وأشار إلى أن الزيادة المقترحة تستهدف تدعيم قاعدته الرأسمالية وتعزيز قدرته التنافسية رياضيًا، فضلًا عن دعم تطوير أصوله العقارية الاستراتيجية، بما في ذلك ملعبه في تورينو، وترسيخ استدامته المالية على المدى الطويل.

وأضاف أن المساهم الرئيسي، شركة «إكسور» القابضة التابعة لعائلة أنييلي، ستدعم العملية عبر ضخ 60 مليون يورو فورًا في النادي. وتملك «إكسور» نحو 65 في المئة من أسهم يوفنتوس.

وعلى صعيد النتائج المالية، سجل يوفنتوس خسارة قدرها 66 مليونًا في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة بخسارة بلغت 58.1 مليون قبل عام.

كما توقع النادي خسارة أخرى خلال العام المالي الحالي بعد غيابه عن دوري أبطال أوروبا، لكنه أشار إلى توقع «تحسن تدريجي» في أدائه المالي خلال العامين المقبلين.

وكان المستثمرون ضخوا نحو مليار يورو في يوفنتوس خلال الأعوام السبعة الماضية، فيما يعود آخر عام حقق فيه النادي أرباحًا إلى الموسم المالي 2016-2017.