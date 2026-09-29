بثنائية العراق.. الأخضر يسجل علامة كاملة بعد 52 عاما

نال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم العلامة الكاملة في مجموعته ضمن بطولة كأس الخليج للمرة الثانية تاريخيًا، والأولى منذ 52 عامًا، بفوزه على نظيره العراقي 2ـ0، مساء الثلاثاء، لحساب آخر جولات المجموعة الأولى من النسخة الجارية في جدة.

وسجَّل عبد الله آل سالم وعبد الله الحمدان، ثنائي الهجوم، هدفي المباراة في الدقيقتين 55 و69.

وأنهى المنتخب السعودي مجموعته بـ 9 نقاط من 3 انتصارات على الكويت 1ـ0 وعُمان 3ـ0 والعراق 2ـ0، وحسم الصدارة بعد ضمانه التأهل منذ نهاية الجولة الثانية، فيما اكتفى «أسود الرافدين» بـ 4 نقاط، وينتظرون القرعة لحسم بطاقة المركز الثاني الذي يتقاسمونه مع الأحمر العماني.

وحقق الأخضر العلامة الكاملة في مجموعته مجددًا بعدما نالها في نسخة 1974 التي استضافتها الكويت وحققت لقبها.

وفي تلك النسخة شاركت 6 منتخبات توزّعت بالمناصفة على مجموعتين. ولعب كل منتخب مباراتين في مجموعته وتأهل المتصدر والوصيف إلى نصف النهائي.

وآنذاك، أنهى «الصقور» المجموعة الثانية في الصدارة، بعد فوزهم على البحرين 4ـ1 والإمارات 2ـ0، ليحصدوا 4 نقاط، بواقع نقطتين عن كل انتصار، وفق النظام المعمول به آنذاك.

وكانت تلك أول نُسْخة تُجرى من مجموعتين يليهما دوران إقصائيان لتحديد البطل، بدلًا من نظام الدوري الذي يمنح اللقب لصاحب الصدارة. وبعدها عادت البطولة إلى نظام الدوري، واستمرت عليه حتى نسخة 2004، التي شهدت اعتماد المجموعتين مجددًا.

وعَجَزَ المنتخب السعودي عن الفوز بجميع مبارياته في مجموعته منذ ذلك الحين حتى نجح أخيرًا في «خليجي 27».

وسيواجه «الأخضر» ثاني المجموعة الثانية في نصف النهائي، السبت المقبل.