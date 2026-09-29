عمان يقلبها على الكويت.. وينتظر القرعة

تأجل مصير المنتخب العماني الأول لكرة القدم في بطولة «خليجي 27» لحين سحب قرعة تحديد صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد تساويه مع نظيره العراقي في جميع المعايير سواء المتعلقة بالأهداف أو المواجهات المباشرة واللعب نظيف.

وحول المنتخب العماني تأخره بهدف أمام الكويت إلى انتصار 3ـ1، الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، لكن أفراح لاعبيه تأجلت في انتظار ما ستسفر عنه القرعة التي ستسحب عند الـ 11:30 مساءً في فندق الإنتركونتيننتال بعد تساويه مع العراق في النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة والإنذارات .

ورفع الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع «أسود الرافدين» في المجموعة التي تصدرها المنتخب السعودي بالعلامة الكاملة.

وتجرى مراسم القرعة وفق المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لقواعد وشروط المباريات في البطولة الخليجية.

ولم يختلف سيناريو المباراة عن المشهد الختامي للمباراة الذي حبس فيه العمانيون أنفاسهم لمعرفة مصيرهم، إذ استقبلت شباكهم هدفًا مبكرًا بعدما باغتهم الأزرق بهدف سريع عبر شبيب الخالدي في الدقيقة 6.

وانتظر المنتخب العماني حتى الدقيقة 65 ليتمكن من التعديل عبر ناصر الرواحي قبل أن يضرب بقوة في الدقائق العشر الأخيرة ويتمكن من تسجيل هدفين في غضون ثلاث دقائق، أحدهما حمل توقيع الرواحي مجددًا «81»، والثاني بواسطة مصعب الشقصي «84».

وحافظ الأحمر العماني من خلال هذا الفوز على سجله خاليًا من الخسارة أمام الكويت في مباراته التاسعة تواليًا ببطولة الخليجي «6 انتصارات و3 تعادلات».