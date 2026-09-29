تأهلوا.. ثم انتظروا القرعة.. مشهد مربك بين العراق وعُمان في خليجي 27

أدَّت حالة التطابق بين المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ونظيره العُماني إلى تخبط إعلامي وجماهيري في تحديد هوية المتأهل منهما برفقة المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج الـ 27.

وفي آخر جولات المجموعة الأولى، أنهى المنتخب السعودي مواجهته أمام العراق فائزًا 2ـ0، بينما كان العُمانيون متقدمين 3ـ1 على الكويت، ولا تزال نحو دقيقة ونصف متبقية من زمن المباراة التي جرت بالتزامن مع لقاء «الأخضر» و«أسود الرافدين».

وعنى ذلك تطابق المنتخبين العراقي والعُماني في عدد النقاط، وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة، كما تساويا في نقاط اللعب النظيف، مع حصول لاعبي كل منهما على 8 إنذارات، فيما بقيت الشكوك قائمة حول وجود إنذارات بحق الإداريين يمكنها تغيير الحسابات.

وفور نهاية المباراة، ساد الحزن بين لاعبي عُمان، في مشهد أوحى باعتقادهم أنهم فقدوا بطاقة التأهل، لكن الموقف تغير بعد لحظات، وانطلقوا للاحتفال عقب تلقيهم معلومة تفيد بتأهل منتخبهم، وسط ترجيحات بأن تكون المعلومة بُنيت على احتساب إنذار لأحد أعضاء الطواقم العراقية لم يؤخذ في الاعتبار.

وزاد من حالة الالتباس إعلان أحد المعلقين عبر البث المباشر تأهل عُمان، فيما تعاملت وسائل الإعلام والمغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مع «الأحمر» باعتباره المتأهل الثاني، قبل أن تتضح لاحقًا الحاجة إلى إجراء قرعة للفصل بين المنتخبين المتساويين، بعد تطابقهما في جميع معايير الحسم، بما فيها نقاط اللعب النظيف.

وأبقت هذه النهاية بطاقة التأهل الثانية معلقة بين العراق وعُمان، بعدما تصدرت السعودية المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من المنتخبين المتطابقين، فيما أنهت الكويت مشوارها دون نقاط.

وستُحدد القرعة صاحب المركز الثاني الذي سيواجه متصدر المجموعة الثانية في نصف النهائي.