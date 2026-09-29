سوزا: افتقدنا القدرة على القتال

تحسّر البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، على الخسارة 1-3 أمام عمان، الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 27»، مؤكدًا أن لاعبيه افتقدوا القدرة على القتال حتى نهاية المباراة.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، لكنه استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليتكبد الخسارة الثالثة وينهي مشواره في البطولة دون رصيد من النقاط.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كان لدينا الفرص الأفضل للتسجيل، لكن لم نحسن استثمارها، خاصةً في اللمسة والتمريرة الأخيرة رغم وصول اللاعبين إلى مواقف جيدة أمام المرمى دون أن يترجموها بالشكل المطلوب».

وأضاف مدرب المنتخب الكويتي: «بدأنا الشوط الثاني بصورة جيدة، وسنحت لنا فرص تعزيز تقدمنا تسجيل الهدف الثاني، لكن سوء التمريرة الأخيرة حرمنا من استغلال الموقف».

وتابع المدرب البرتغالي: «المنتخب العماني كان أكثر فعالية، وفي أول فرصة حقيقية نجح في التسجيل، وبعد الهدف أصبح أقوى، وبدأنا نفقد تدريجيًا قدرتنا على اللعب بالطريقة التي بدأنا بها المباراة، وواجهنا بعض الصعوبات التي استغلها المنافس».

وأقر سوزا بأن نتيجة المباراة تركت شعورًا سيئًا لدى لاعبيه، وأوضح: «كان بإمكاننا الخروج بنتيجة جيدة، وكنا ندرك طبيعة المنتخب العماني، وأخبرنا اللاعبين أن عمان منتخب لا يستسلم أبدًا، ولاعبوه يركضون ويقاتلون حتى اللحظات الأخيرة».

واختتم مدرب الأزرق: «افتقدنا القدرة على مواصلة القتال حتى النهاية بالأدوات نفسها التي امتلكناها قبل استقبال هدف التعادل».