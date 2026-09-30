غينيا بيساو تصدم نيجيريا.. ورواندا تكسب الرأس الأخضر

فاجأ منتخب غينيا بيساو الأول لكرة القدم ضيفه النيجيري وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، لحساب منافسات المجموعة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2027 ليحقق فوزه الثاني. بينما سجلت رواندا وزامبيا انتصارين مهمين على الرأس الأخضر وتوجو بالمجموعتين الـ 11 والتاسعة.

وقسمت المنتخبات الـ 48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، حيث يتأهل فقط الفريق الأعلى تصنيفًا من خارج الدولة المضيفة من المجموعات التي تضم الدول المضيفة المشاركة كينيا أو تنزانيا أو أوغندا.

وافتتح المهاجم فرانكو لينو التسجيل بعد 15 دقيقة، قبل أن يضاعف ماما بالدي النتيجة منتصف الشوط الثاني. واختتم ألفارو دجالو النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز، حصدت غينيا بيساو ست نقاط كاملة بعد أن استهلت مشوارها بثنائية نظيفة أمام تنزانيا، إحدى الدول الثلاثة المستضيفة للنهائيات.

وكانت نيجيريا بدأت مشوارها بالفوز 2ـ1 على مدغشقر، لكنها لم تتمكن من تكرار هذا الانتصار.

وشارك النيجيري جورج إلينيخينا، مهاجم الاتحاد السعودي، من مقاعد البدلاء لكن دون أن يفعل شيئًا بعد أن سجل هدفًا في الفوز 2ـ1 أمام مدغشقر الجمعة.

وبما أن تنزانيا تأهلت تلقائيًا بصفتها إحدى الدول المستضيفة، فإن المنتخب صاحب المركز الأعلى بين غينيا بيساو ونيجيريا ومدغشقر فقط هو الذي سيتأهل إلى النهائيات.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الـ 11، تلقى منتخب الرأس الأخضر خسارته الثانية تواليًا في المجموعة بعدما قلبت رواندا تأخرها بهدف إلى فوز 2ـ1 ‌في برايا، بفضل هدف حاسم للواعد إيلي إرادوكوندا.

تقدم بنشيمول لأصحاب الأرض قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن كلود نيوموجابو عادل النتيجة في الوقت بدل الضائع.

ثم سجل إيلي إيرادكوندا تاتو هدف الفوز بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني ليُكمل عودة رواندا ويمنحها فوزها الثاني تواليًا بعد 3ـ1 على ليبيريا.

ولا تزال الرأس الأخضر تبحث عن نقطتها الأولى بعد خسارتها 1ـ3 أمام مالي بالجولة الأولى.

واستعادت زامبيا توازنها بفوزها على توجو 2ـ0. افتتح ألبرت كانجواندا التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط، مستغلًا تمريرة حاسمة من فاشون ساكالا. واضطرت زامبيا للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لحسم النقاط الثلاث، حيث سجل البديل إليا ماندنجي هدف الفوز في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز، تحصد زامبيا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة التاسعة بعد خسارتها 3ـ1 أمام الجزائر، بينما حافظت توجو على رصيدها من النقاط الثلاث بعد فوزها على بوروندي بالجولة الأولى.