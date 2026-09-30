دونيس: اللاعبون منحوني الثقة.. وكانوا مثل الوحوش

كشف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن ارتفاع مستوى الثقة لديه بعد الأداء الذي قدّمه لاعبوه أمام العراق، الثلاثاء، في خليجي 27، مشيرًا إلى ظهورهم كـ «الوحوش» خلال المباراة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى سعوديًا بهدفين نظيفين في آخر جولات المجموعة الأولى، قال دونيس: «سعيد بالروح التي أظهرها اللاعبون طوال 90 دقيقة، فقد منحوني الثقة. لم تكن لدينا سيطرة كبيرة على المباراة، لكننا خلقنا فرصًا خطيرة من أجل الوصول إلى النتيجة».

وأضاف: «أهنئ اللاعبين على هذه الروح وكذلك جميع مشجعي الأخضر. كان على اللاعبين أن يلعبوا مثل الوحوش لإسعاد هؤلاء المشجعين، وهذا ما حدث اليوم».

وعلق على إصابة زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، بالقول: «بات من الصعب أن ننهي أي مباراة دون التعرض لإصابة. اليوم فقدنا زكريا، وسنرى ما ستحدده الفحوصات، ولدينا أيضًا بعض الإصابات الأخرى. أود أن يكون جميع اللاعبين حاضرين وألا أخسر أي لاعب».

وزاد: «اللاعبون قدموا رسالتهم للجمهور من خلال هذا الأداء داخل الملعب. لدينا فريق منظََم، ويجب أن تكون هناك ثقة من الجمهور باللاعبين، وعليهم الحفاظ على هذه الثقة».

وعن اللعب بطريقة 4ـ4ـ2 أوضح: «أفضِّل وجود لاعب قوي في مركز 10، لكن صالح أبو الشامات كان بحاجة إلى الراحة، ومحمد القحطاني عاد للتو من المرض، لذا قررنا اللعب بطريقة 4-4-2 والاعتماد على ثنائي رأس حربة».

وأردف: «لا نركز على شكل الهجوم فقط، وإنما على الدفاع كذلك. في بعض الأوقات نواجه مشاكل، وكل خطة تكتيكية تعتمد على التشكيلة المتاحة».

واعترف بعدم الاستفادة من الركلات الثابتة في المباراة عكس اللقاء الماضي أمام عمان وأرجع ذلك إلى كون «أفضل اللاعبين في تنفيذ الركلات الثابتة مصابين».

ودخل المنتخب السعودي المباراة ضامنًا بطاقة التأهل، واستطاع حسم الصدارة بالفوز على العراق.