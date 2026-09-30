جامبيا تمزق غانا.. و«العكسي» ينقذ الكاميرون أمام الكونغو

حقق المنتخب الجامبي الأول لكرة القدم عودة قوية من تأخره بهدفين نظيفين ليصدم مضيفه الغاني بطل إفريقيا أربع مرات، برباعية على ملعب «أكرا» ويحافظ على بدايته المثالية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027، فيما خطفت الكاميرون التعادل 1-1 من أمام الكونغو برازفيل بنيران صديقة، فيما كسبت أوغندا ليبيا بهدف دون رد.

في المباراة الأولى تقدمت غانا بواسطة إرنست نوماه من ركلة جزاء «27» قبل أن يضيف فيليكس أفينا-جيان الثاني بعد ست دقائق، ليمنح «النجوم السوداء» التقدم.

لكن محمد باداموسي رد لجامبيا من ركلة جزاء «37» ثم عادل عمر كولي النتيجة «42» لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

أكمل إبريما كولي عودة جامبيا، بالهدف الثالث «68» قبل أن يسجل الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبذلك، يتصدر المنتخب الجامبي، الذي تأهل للنهائيات مرتين فقط، المجموعة بست نقاط من مباراتين بعد فوزه الافتتاحي على الصومال 2-1، بينما مُنيت غانا بخسارته الثانية بعد ثنائية كوت ديفوار.

وخطفت الكاميرون، نقطة ثمينة من مضيفتها الكونغو برازافيل بعدما تعادلا 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.

تقدمت الكونغو بواسطة ستالجوت بانسيلي في الدقيقة 24، فيما أدركت الكاميرون التعادل بنيران صديقة عن طريق زينجا «53».

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثامنة، واصلت أوغندا، إحدى الدول المستضيفة للنهائيات مع كينيا وتنزانيا، بدايتها الخالية من الهزائم بفوز صعب على ليبيا.

سجل هدف الفوز الوحيد أرنولد فولا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الأول.

وكانت أوغندا استهلت مشوارها بالتعادل 1-1 خارج ملعبها أمام تونس، ليصبح رصيدها أربع نقاط علمًا أنها ضمنت بالفعل المشاركة في النهائيات، ما يعني أن صاحب المركز الأعلى بين تونس وليبيا وبوتسوانا فقط هو الذي سيتأهل إلى جانبها من المجموعة الثامنة.

في المقابل، لا تزال ليبيا برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها 2-2 مع بوتسوانا.