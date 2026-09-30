أرنولد: غيرت أسلوبي.. والنتيجة أحبطتني

شرح الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، سبب تغيير نهجه الفني أمام المنتخب السعودي، معبرًا عن إحباطه من الخسارة التي أطاحت، الثلاثاء، بـ «أسود الرافدين» من «خليجي 27».

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت سعودية بهدفين نظيفين ضمن آخر جولات المجموعة الأولى قال أرنولد: «المنتخب السعودي لعب بشكل جيد، ومحبط من نتيجة المباراة».

وأضاف: «من المفترض الاحتكام إلى تصنيف فيفا لمنحنا بطاقة التأهل. ليس هناك عدل».

وشدد على ضرورة «التعلم من الأخطاء»، مضيفًا: «لدينا لاعبون اعتزلوا اللعب الدولي، وبدلًا منهم نملك مواهب في خطي الوسط والهجوم، لذا غيّرت استراتيجيتي لتكون أكثر هجومية».

وتابع: «حدثت بعض الأخطاء الفردية، والجميع يتعلم من هذه الأخطاء. سنركز على القادم، ومع عودة المصابين سيقدمون إضافة للمنتخب العراقي».

واحتكم المنتخبان العراقي والعُماني إلى قرعة لتحديد المتأهل منهما برفقة الأخضر إلى نصف النهائي، بعد تطابقهما في جميع معايير الفصل بين المتساويين في بطولة كأس الخليج. وأسفرت القرعة عن تأهل العمانيين وخروج العراق.