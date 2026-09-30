تخطى المهلل.. الحمدان خامس هدافي الصقور في كأس الخليج

تخطّى عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، النجم المعتزل فهد المهلل، وأصبح خامس هدّافي «الأخضر» في بطولة كأس الخليج، بعدما سجّل هدفًا أمام العراق، الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجّل اللاعب الهدف الثاني للمنتخب السعودي في المباراة التي أنهاها فائزًا على العراق 2ـ0، بعدما أحرز زميله عبد الله آل سالم، رأس الحربة، الهدف الأول.

وأظهر المهاجم الشاب بصمته التهديفية في نسخة ثالثة من كأس الخليج، بعدما سبق له التسجيل في بطولتي 2019 و2025.

وفيما سجّل هدفه الأول في «خليجي 27»، أحرز الحمدان هدفين في بطولة 2019، وثلاثة في نسخة 2025، رافعًا غلته الإجمالية إلى 6 أهداف، ليتخطى المهلل الذي أحرز خمسًا.

وحسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، يتصدر المهاجم الأسطوري ماجد عبد الله القائمة بـ 17 هدفًا، ويليه النجم المعتزل ياسر القحطاني صاحب الـ 10 أهداف، ثم سعيد غراب ومحمد المغنم، اللاعبان السابقان، المتساويان بـ 7 أهداف لكل منهما، ويلاحقهما الحمدان.

وزاد الحمدان عدد أهدافه الدولية إلى 13، بالتساوي مع المغنم، وقاسمه المركز الـ 24 ضمن قائمة هدافي المنتخب السعودي تاريخيًا.

ويفصله هدف واحد عن معادلة الثلاثي المعتزل فهد الهريفي ومالك معاذ ونايف هزازي المتساويين بـ 14 هدفًا لكل منهم.