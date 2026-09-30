بالقرعة.. عمان تصعد والعراق يودع

سجل المنتخب العماني الأول لكرة القدم سابقة تاريخية في بطولة كأس الخليج بعد تأهله إلى نصف نهائي «خليجي 27» بالقرعة على حساب نظيره العراقي، الثلاثاء.

وجرت مراسم القرعة في فندق الإنتركونتيننتال بجدة لحسم هوية المنتخب صاحب المركز الثاني والمتأهل برفقة الأخضر السعودي إلى المربع الذهبي بعد تساوي المنتخبان العماني والعراقي في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة ونقاط اللعب النظيف.

ومع إسدال الستار على منافسات المجموعة الأولى التي أسفرت عن فوز عمان على الكويت 3-1، وخسارة العراق أمام السعودية 0-2، حصد «الأحمر» 4 نقاط من انتصار على الكويت 3-1، وتعادل مع العراق 1-1، وخسارة أمام السعودية 0-3 وهي النقاط ذاتها التي جمعها «أسود الرافدين» من فوز على الكويت 3-2 وتعادل مع عمان 1-1، وخسارة من السعودية 0-2.

وتعادل المنتخبان في الأهداف «سجل كل منهما أربعة واستقبلا خمسة»، إضافة إلى حصول لاعبي كل منهما على 8 إنذارات، ليحتكما إلى القرعة حسب لوائح البطولة التي ابتسمت للمنتخب العماني.

ويترقب المنتخب العماني ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لمواجهة المتصدر في نصف النهائي.

وتحسم صدارة المجموعة الثانية خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والقطري، الأربعاء في ختام مرحلة المجموعات.

ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره القطري.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها الاحتكام إلى القرعة في تاريخ بطولة الخليج، لكن المرة الأولى كانت من أجل تحديد صاحب المركز الثالث وليس العبور إلى الدور الثاني، وجرت بين منتخبي الكويت والبحرين في «خليجي 15» في الرياض عام 2002 وابتسمت القرعة وقتها لصالح الأزرق الكويتي.