المرة السادسة.. الأخضر تأهل وصدارة

اقترن صعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج بنيله صدارة ترتيب مجموعته، للمرة السادسة تاريخيًا.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره العراقي، الثلاثاء، في ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27»، ليحسم الصدارة بـ 9 نقاط، بعدما ضَمَنَ سلفًا بطاقة التأهل، بفضل انتصاريه السابقين على الكويت 1ـ0 وعُمان 3ـ0.

وسبق للأخضر عبور مجموعته متصدرًا في نسخ 1974 و2007 و2009 و2014 و2019، وأضاف مرة سادسة عبر البطولة الجارية.

واعتمدت البطولة نظام الدور الأول من مجموعتين، تتأهل منهما أربعة منتخبات إلى نصف النهائي، في نسخة 1974، قبل أن تتخلى عنه، ثم تعود إلى تطبيقه مجددًا بدءًا من نسخة 2004.