40 مباراة بلا خسارة.. إسبانيا تعاقب كرواتيا وتتصدر

اكتسح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم ضيفه الكرواتي 4-1 الثلاثاء في إشبيلية بفضل ثنائية وتمريرة حاسمة للامين يامال، ضمن الجولة الثانية لتتصدر المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية بالعلامة الكاملة.

وعزز «لاروخا» رقمه القياسي بلا خسارة إلى 40 مباراة تواليًا، وتحديدًا منذ الخسارة ضد كولومبيا في 22 مارس 2024، أي منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، محققًا فوزه الرابع تواليًا على الكروات والثامن إجمالًا في 12 مواجهة بينهما.

وبلغت إسبانيا نهائي البطولة على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة وأحرزت اللقب عام 2023 حين تغلبت في النهائي على كرواتيا بالذات، وتبدو مرشحة لتتويج آخر تضيفه أيضًا إلى كأس أوروبا 2024.

وقدم المنتخب كأس العالم على ملعب رامون سانشيس بيسخوان بعد شهرين على تتويجهم باللقب العالمي على حساب الأرجنتيني بهدف دون رد.

وعلى الرغم من الفوز الصعب في المباراة الأولى على إنجلترا 3ـ2 لم يمنح لاعبو «لا روخا» الكروات أي مهلة إذ افتتحوا التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة الجناح يامال، بعد تمريرة ذكية من زميله في برشلونة فيرمين لوبيز مكررًا سيناريو إنجلترا حين سجل بعد أقل من دقيقتين أيضًا.

لكن الكروات أدركوا التعادل بكرة رأسية لديون درينا بيليو بعد عرضية من لإيفان بيريتشيتش «28»، مسجلًا هدفه الدولي الأول في ثالث مباراة له بألوان بلاده.

إلا أن الرد الإسباني جاء سريعًا إثر ركلة ركنية وتمريرة عرضية من يامال انقض عليها مارك بوبيل وحولها برأسه في الشباك «31» مسجلًا أيضًا هدفه الدولي الأول في مشاركته الخامسة.

واعتقد ميكل أويارزابال أنه أضاف الثالث لكنه ألغي بداعي التسلل «36»، ثم تدخل القائم الأيمن ليقف في وجه تسديدة فيرمين لوبيز «45».

وتحسن أداء الكروات الذين كان يخوضون مباراتهم الثانية بقيادة مدربهم الجديد القديم سلافن بيليتش، في بداية الشوط الثاني، لكن يامال صنع الفارق مجددًا حين توغل في الجهة اليمنى بتمريرة بينية متقنة من البديل بيدري قبل أن يسدد الكرة من زاوية صعبة جدًا في شباك دومينيك ليفاكوفيتش «63».

وترك يامال مكانه بعد ذلك لفيكتور مونيوس، فيما دخل رودري بدلًا من مارتين زوبيميندي وموردريتش بدلًا من بيتار سوتشيتش، من دون أن يطرأ تعديل على النتيجة حتى الدقيقة 89 حين أضاف البديل الآخر نيكو وليامز الهدف الرابع بعد توغل في الجهة اليسرى وتسديدة من زاوية صعبة.

وبهذه النتيجة، تصدرت إسبانيا المجموعة بست نقاط بينما جاءت إنجلترا وكرواتيا في المركزين الثاني والثالث بثلاث نقاط، فيما تذيلت التشيك بلا رصيد.