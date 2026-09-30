إنجلترا تستفيق بثنائية التشيك.. ونغوموها يكتب التاريخ

استعاد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم وسجل فوزه الأول الثلاثاء على التشيك بهدفين نظيفين في براغ لحساب المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، مستفيدة من التفوق العددي.

وكان منتخب «الأسود الثلاثة» الذي حل ثالثًا في مونديال 2026، خسر أمام نظيره الإسباني بطل العالم 2-3 في الجولة الأولى على ملعب «ويمبلي». وللمرة الأولى يشارك معه في مباراة رسمية خمسة لاعبين من أندية غير إنجليزية وهم هاري كين «بايرن ميونيخ»، تريفوه تشالوباه «كومو»، أنتوني جوردون «برشلونة»، جود بيلينجهام «ريال مدريد»، ترينت ألكسندر-أرنولد «ريال مدريد» بحسب «أوبتا».

كما أصبح ريو نغوموها هو ثالث أصغر لاعب إنجليزي يشارك في مباراة دولية تنافسية بعمر 18 عامًا و31 يومًا، خلف واين روني«17 عامًا و156 يومًا» وجود بيلينجهام «17 عامًا و269 يومًا».

وعزّز منتخب إنجلترا بهذا الفوز آماله بالتأهل إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الثانية، قبل مواجهتين مقبلتين مع مضيفه الكرواتي في الثالث من أكتوبر المقبل وعلى ملعبه أمام تشيكيا مجددًا في السادس منه.

في المقابل، خسرت تشيكيا مع مدربها الجديد الإسباني سانتي دينيا للمباراة الثانية تواليًا بعد الأولى أمام كرواتيا 1-2.

أبرز أحداث الشوط الأول تمثّلت بطرد لاعب الوسط التشيكي بافل شولتس بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR»، إثر تدخّل عنيف على إيليوت أندرسون «25».

كما تلقى أصحاب الأرض ضربة ثانية بخروج لاعب الوسط الآخر آدم كارابك بسبب الإصابة «45».

لكن المنتخب التشيكي صمد طوال 45 دقيقة، في ظل محاولات خجولة للضيوف كان أبرزها تسديدة لمورغان روجرز قريبة من القائم الأيسر «16» ومحاولة من الهدّاف هاري كاين بين يدي الحارس ماتي كوفار «45+1».

ولم ينتظر أنتوني جوردون سوى دقيقتين بعد انطلاق الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، حين استغل ترنت ألكسندر-أرنولد تمريرة خاطئة ولعب عرضية طويلة نحو جناح برشلونة الإسباني الذي تابعها إلى يسار المرمى «47» وهو الهدف الثاني له بعد زيارته شباك إسبانيا.

وحسم هاري كين الهداف التاريخي وقائد المنتخب الأمور بالثاني بتسديدة قريبة «69».

ولم تشكّل هجمات تشيكيا في الشوط الثاني خطورة تذكر، باستثناء تسديدة آدم هلوجيك التي تصدى لها الحارس جيمس ترافورد «77».

وجرّب روجرز والبديل إيبيريتشي إيزي إضافة الثالث لكن محاولتيهما لم تصل إلى المرمى، ليكتفي المنتخب الإنكليزي بهدفين.