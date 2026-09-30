بهدفين متأخرين.. كوت ديفوار تكسب الصومال

حقق المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم فوزه الثاني في تصفيات أمم إفريقيا 2027 على نظيره الصومالي بهدفين نظيفين.

وبعد خمسة أيام من فوز «الأفيال» على غانا بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينارد حافظ المنتخب على شباكه نظيفة، ليتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط وبفارق الأهداف عن جامبيا التي فازت هي الأخرى على غانا 4ـ2 الثلاثاء، وسيلتقي المنتخبان في مباراة القمة في الأول من أكتوبر المقبل.

وفي مواجهة دفاع متماسك للغاية لم يشكل لاعبو المنتخب الإيفواري أي تهديد على المرمى الصومالي، ولم يسددوا سوى مرة واحدة خارج المرمى.

وانتظر «الأفيال» حتى الدقيقة 89، لافتتاح التسجيل بواسطة يان غبوهو، الذي دخل بديلًا قبل ست دقائق فقط. ومع انهيار دفاع الصومال أخيرًا، سنحت الفرصة لبازومانا توري لمضاعفة النتيجة «90+5».