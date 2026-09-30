«فورمولا 1».. أوكون يغادر هاس

يغادر السائق الفرنسي إستيبان أوكون فريقه هاس في نهاية الموسم الجاري لبطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، وفق ما أعلن الطرفان، الأربعاء.

وكتب أوكون «30 عامًا» عبر حسابه في منصة «إكس»: «سينتهي تعاوني مع فريق هاس بنهاية موسم 2026. أغادر هذا المشروع مرفوع الرأس، فخورًا بأدائي في ظروف لم تكن سهلة دائمًا.. هذه ليست نهاية مسيرتي في الفورمولا على الإطلاق».

من ناحيته، قال الفريق الأمريكي الذي يتزود بمحركات فيراري ويستفيد من خبرة تويوتا بالنسبة لهيكل السيارة «سيفترق فريق هاس وإستيبان أوكون في نهاية بطولة العالم للفورمولا لعام 2026».

وضمن سباق متصل، قال الياباني أياو كوماتسو مدير هاس «أود أن أشكر إستيبان على كل ما قدمه للفريق منذ انضمامه في 2025»، مشيدًا بـ «احترافية والتزام» الفرنسي، الذي فاز بسباق جائزة المجر الكبرى 2021 مع ألبين.

ويحتل ابن مدينة إيفرو المركز السادس عشر في ترتيب السائقين برصيد 7 نقاط، خلف زميله البريطاني الشاب أوليفر بيرمان صاحب المركز الثالث عشر «20 نقطة».

وأشار أوكون في منشوره على موقع «إكس» باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى أن موسم 2026 كان صعبًا «لأسباب وعوامل مختلفة خارجة عن سيطرتي».

وبعد دخوله عالم الفورمولا 1 خلف مقود فورس إنديا 2016، دافع عن ألوان رينو 2020، قبل أن ينتقل إلى ألبين حيث أمضى 4 أعوام «2021ـ2024»، واستقر أخيرًا مع هاس ليعلن رحيله عن صفوفه نهاية الموسم الجاري.