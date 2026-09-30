رئيس بلدية ناجويا يعتذر عن الأخطاء التنظيمية

اعتذر إيتشيرو هيروساوا، رئيس بلدية ناجويا، الأربعاء، للرياضيين عن الأخطاء التنظيمية التي ضايقتهم خلال دورة الألعاب الآسيوية في المدينة اليابانية، بعد سلسلة من الشكاوى.

وشابت أكبر تظاهرة رياضية في القارة مشكلات عدة، من بينها نقص الأسرّة ومشكلات في النقل.

ويشارك في الدورة أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول، وهو عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية، فيما اتهمت دول المنظمين المحليين بسوء الإدارة.

وقال هيروساوا الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس بالوكالة للجنة التنظيمية المحلية: «يتعيّن علينا أن نقدم اعتذارنا للرياضيين وغيرهم ممن تضرروا من هذه الأخطاء وعلينا أن نراجع بصدق أوجه سوء التعامل التي حدثت».

وتابع : «كانت هناك أخطاء بشرية ونقص في التواصل مع المنتخبات الوطنية. نحن نتعامل مع الوضع بناء على ما حدث».

وخلافًا للدورات السابقة، لا توجد قرية للرياضيين في مسعى لتوفير المال، إذ يقيم المشاركون بدلًا من ذلك في وحدات خشبية مؤقتة وعلى متن سفينة سياحية وفي فنادق.

واشتكت بعض الفرق من الكبائن المؤقتة، حتى إن بعضها قال إن الأسرّة قصيرة جدًا.

وفي وقت مبكر من الدورة، اعتذر المنظمون المحليون لكوريا الجنوبية بعد عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية عن طريق الخطأ.

وبرزت مشكلات تتعلق بحافلات الرياضيين، إذ لم تكن تعمل في المواعيد المحددة، أو لم تصل بتاتًا، أو توجهت إلى منشآت رياضية غير صحيحة.

وعلِق بعض الرياضيين أيضًا لساعات في المطار لدى وصولهم إلى ناجويا للمشاركة في الدورة التي انطلقت في 19 سبتمبر.

وتختتم الدورة الجارية في ناجويا ومحافظة آيتشي، الأحد المقبل.