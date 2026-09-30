العروض العسكرية تحضر في «الصقور والصيد»

تقدم وزارة الداخلية عروضًا عسكرية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، ضمن فعالياته المصاحبة، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور تحت شعار «تجربة للجميع»، وينطلق الخميس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وتضيف العروض العسكرية محتوى جديدًا إلى التجارب التي يشهدها المعرض هذا العام، وتمنح الزوَّار فرصة متابعة استعراضات حية ضمن البرنامج اليومي، إلى جانب ما يقدمه الحدث من فعاليات مرتبطة بالصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات.

ويأتي إدراج العروض العسكرية امتدادًا لتوسع برنامج المعرض وتنوع محتواه، مع استحداث تجارب تستهدف اهتمامات مختلفة وتثري زيارة الجمهور على مدى عشرة أيام، في ظل ما يشهده المعرض من نمو متواصل في حجم المشاركة والفعاليات المصاحبة.

ويتيح المعرض لزوَّاره متابعة العروض العسكرية على فترتين: عند الـ 4:30 عصرًا والـ 07:00 مساءً، إلى جانب عرض الفصيل الصامت النسائي عند الـ 05:30 مساءً، فيما تقدم الفرقة الموسيقية العسكرية عروضها عند الـ:06:00 و08:00 مساءً.

ويقدم المعرض هذا العام مجموعة واسعة من التجارب، من بينها صقار المستقبل، ومتحف شلايل، والسفاري، والمشي، والتسلق الجبلي، والصيد البحري، والدفع الرباعي، إلى جانب تجارب الرماية وركوب الخيل والهجن والمزادات وورش العمل، بما يتيح للعائلات والشباب والهواة خيارات متعددة خلال الزيارة.

ويعكس دخول العروض العسكرية إلى برنامج المعرض هذا العام اتساع التجارب المقدمة للجمهور، مع استمرار الصقارة والصيد والموروث المرتبط بهما في صميم هوية الحدث، وإضافة محتوى متنوع يجعل المعرض وجهة تستقطب شرائح واهتمامات متعددة.