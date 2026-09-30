الإعلام الرياضي.. جدة تحتضن النسخة الثانية من المنتدى الخليجي

اختتمت في جدة، الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للإعلام الرياضي، الذي نظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، تحت شعار «إعلام مسؤول.. رياضة تجمعنا»، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء والمختصين في الإعلام الرياضي من دول الخليج.

وناقش المنتدى خلال جلساته وندواته عددًا من القضايا المرتبطة بواقع ومستقبل الإعلام الرياضي الخليجي، وفي مقدمتها المسؤولية والتأثير، ودور الإعلام الرياضي في تعزيز الهوية الخليجية، إلى جانب التحولات التي يشهدها الإعلام في عصر المنصات الرقمية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الهزاع، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ورئيس المنتدى الخليجي للإعلام الرياضي، أهمية التكامل بين الإعلام والرياضة، وقال: «الإعلام والرياضة ركيزتان مهمتان، يكمل بعضهما بعضًا لإمتاع ملايين المتابعين والمشجعين في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، أوضح جبر الشايقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أن التأثير يتجاوز نقل الأحداث والنتائج، وقال: «الإعلام الرياضي لا ينقل النتيجة فقط، ولا يكتفي بوصف ما يحدث داخل الملعب، بل يسهم في تشكيل الصورة التي تبقى في أذهان الجماهير بعد صافرة النهاية».

وتناول المنتدى في ندوته الأولى «الإعلام الرياضي والهوية الخليجية.. رياضة تجمعنا» دور الإعلام في تعزيز الهوية والروابط الخليجية، فيما ناقشت الندوة الثانية «من يملك التأثير؟ مستقبل الإعلام الرياضي في عصر المنصات» التحولات في صناعة المحتوى وتأثير المنصات الرقمية في العلاقة بين الإعلام والجمهور.

واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الرياضية الخليجية، وتطوير المحتوى بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، ويسهم في ترسيخ إعلام رياضي أكثر مهنية ومسؤولية وتأثيرًا.