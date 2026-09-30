الإصابة تبعد رافينيا عن مواجهة الهند

يغيب الدولي البرازيلي رافينيا، نجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، عن مباراة منتخب بلاده التجريبية مع الهند، السبت المقبل، على أرض الأخير بسبب إصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن، وفق ما أعلن الاتحاد البرازيلي، الأربعاء.

وسجل رافينيا ركلة جزاء، الثلاثاء، في بريزبين خلال المباراة التجريبية الثانية للبرازيل أمام مضيفتها أستراليا «4ـ2 بعد التعادل 1ـ1 في الأولى الجمعة الماضي»، لكن المهاجم البالغ 29 عامًا خرج بين الشوطين وحل أندريك بديلًا له بسبب شعوره بانزعاج في فخذه الأيمن.

وخضع رافينيا لفحص بالأشعة أكد الإصابة و«كإجراء احترازي ومن أجل تسهيل تعافيه، قرر الجهاز الطبي استبعاده من المنتخب»، وفق ما أوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه.

وأضاف الاتحاد أنه لن يستدعي أي لاعب آخر لتعويضه قبل المباراة التجريبية المقررة، السبت المقبل، أمام الهند في كالكوتا، حيث سيكون «سيليساو» الذي خرج هذا الصيف من ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية على يد النرويج «1ـ2»، مرشحًا بقوة لتحقيق فوزه الثاني في هذه النافذة الدولية.