كوتومي.. من غرفة الولادة إلى ملاعب البادل

لم تتوقع النجمة اليابانية كوتومي أوزاوا يومًا من الأيام أن تترك عملها داخل غرفة الولادة وتتجه إلى الملاعب الدولية من أجل ممارسة هوايتها في لعبة البادل.

ومع الظهور الأول للبادل في دورة الألعاب الآسيوية، تتصدر أوزاوا مشهد هذه الرياضة في اليابان، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال عملها بمستشفى جامعة كيو في طوكيو، قبل أن تتفرغ للملاعب قبل أربعة أعوام.

وقالت: «بالطبع، الأمر ‌مختلف تمامًا، لكن ‌مهنة القابلة تتطلب جهدًا بدنيًا هائلًا أيضًا، ‌ويجب ⁠أن تتمتعي بالقوة».

وأضافت «أما ⁠نفسيًا، فعليك أن تكوني سندًا للعائلات والأطفال في لحظات شديدة الحساسية. هذه التجربة أفادتني كثيرًا في الملعب. فعندما أخوض مباراة كبيرة، أشعر بقدر أكبر من الهدوء والثقة».

وترى أوزاوا أن القاسم المشترك بين المهنتين يظهر بوضوح كلما ارتفعت حدة التوتر والرهانات وقالت: «عندما تشاركي في عملية ولادة، يكون الضغط ⁠هائلًا، ويتعين عليك مساعدة الأم على اتخاذ قرارات ‌سريعة».

وأضافت: «كنت أتابع نبضات القلب ‌وأراقب كل تفاصيله مستخدمة حواسي الخمس والأمر لا يختلف كثيرًا ‌في الملعب، حيث يتعين عليك قراءة كل ما يحدث ‌من حولك والتركيز على أدق التفاصيل».

ولم يكن قرار ترك العمل في المستشفى والتفرغ للبادل سهلًا بالنسبة لأوزاوا، خاصة أن أوروبا وأمريكا الجنوبية لا تزالان مركز الثقل في هذه الرياضة التي تجمع ‌بين عناصر من التنس والإسكواش.

وتابعت: «كانت رحلة شاقة، إذ اضطررنا إلى السفر باستمرار إلى أوروبا ⁠وأمريكا الجنوبية ⁠للتدرب. كما أنني كنت أحب عملي السابق، لكن عدد من يمارسون البادل في آسيا لا يزال محدودًا».

وأضافت «أردت خوض التجربة على الرغم من صعوبتها، وأن أفتح الباب أمام الجيل القادم».

وبدأت هذه المغامرة تؤتي ثمارها، بعدما بلغت أوزاوا، البالغة من العمر 28 عامًا، وشريكتها تشيفومي ساتو دور الثمانية لمنافسات زوجي السيدات.

وعلى الرغم من انشغالها حاليًا بمطاردة الألقاب، فإن أوزاوا لا تغلق الباب أمام العودة يومًا ما إلى القطاع الصحي.

وقالت «أحد أحلامي أن أوفق بين الرعاية الصحية والرياضة وأحب الأطفال ورعاية الأسر، وأؤمن بأن الرياضة قادرة على خدمة المجتمعات. وسيكون رائعًا أن أتمكن يومًا ما من الجمع بين شغفي الرياضي والمهني في آن واحد».