الرقم 21 يجدد ذكريات مواجهات قطر والإمارات

يتجدد التنافس الخليجي بين المنتخب القطري الأول لكرة القدم، ونظيره الإماراتي عندما يلتقيان، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة «خليجي 27» في مواجهة تحمل الرقم 21 في تاريخ لقاءاتهما ضمن جميع بطولات كأس الخليج تاريخيًا، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص بالإحصاءات.

وتميل الكفة في إجمالي المواجهات السابقة خلال البطولة إلى قطر بـ 8 انتصارات مقابل 5 للإمارات، فيما انتهت 7مباريات بالتعادل.

وتحمل ذاكرة كأس الخليج تحديدًا عددًا من المواجهات التي بقيت حاضرة في تاريخ المنتخبين، من أبرزها تلك التي جمعتهما في «خليجي 17» في الدوحة 2004، حين بدأت المباراة وكأنها تسير لمصلحة الإمارات، بعدما تقدم سبيت خاطر من ركلة جزاء قبل أن يضيف إسماعيل مطر الهدف الثاني في الدقيقة 83، لتصبح قطر أمام مهمة شاقة على أرضها، لكن الدقائق الأخيرة قلبت المشهد إذ قلص وليد جاسم الفارق في الدقيقة 90، ثم أدرك وسام رزق التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة 2ـ2، في واحدة من أكثر نهايات مواجهات المنتخبين إثارة في البطولة التي انتهت بتتويج العنابي باللقب.

وبعد نحو تسعة أعوام، حملت مواجهة أخرى في كأس الخليج ملامح مختلفة تمامًا، عندما التقى المنتخبان في «خليجي 21» في البحرين 2013، وتقدمت قطر مبكرًا عن طريق خلفان إبراهيم من ركلة جزاء، لكن الإمارات ردت بثلاثة أهداف حملت توقيع عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت ومحمد أحمد، لتنهي المباراة 3ـ1 لمصلحتها، في بداية مشوار انتهى بتتويج الإمارات باللقب بعد تحقيقها خمسة انتصارات في البطولة دون تعادل أو خسارة.

وظلت المواجهة بين الطرفين محتفظة بقدرتها على صناعة المباريات المفتوحة، وهو ما ظهر بأوضح صورة في «خليجي 24» 2019 في الدوحة، عندما دخل المنتخبان مباراتهما الأخيرة في المجموعة وهما أمام حسابات التأهل، وكانت قطر الطرف الأكثر حاجة إلى الانتصار، فبدأت بقوة وسجل أكرم عفيف هدفين، قبل أن يقلص علي مبخوت الفارق من ركلة جزاء. وبعدها وسّع حسن الهيدوس الفارق لقطر، لكن مبخوت عاد وسجل مجددًا، لتصبح النتيجة 3ـ2 وتدخل المباراة دقائقها الأخيرة قبل أن يحسم خوخي بوعلام المواجهة بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، لتنتهي 4ـ2 لقطر.

ونجح المنتخبان قبل مواجهتهما، الأربعاء، في حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الانتصار في المواجهتين أمام اليمن والبحرين، لكنهما يدخلان المواجهة بهدف حسم صدارة المجموعة الثانية وتحديد الطرف الذي سيواجه السعودية متصدر المجموعة الأولى أو نظيره العماني الذي خطف بطاقة العبور الثانية في المجموعة الأولى.