المطري: جمهورنا الأول.. ونلعب بلا ضغوط

يحمل عبد الواسع المطري، قائد المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، شارة قيادة «الأحمر» في مشاركته السادسة بكأس الخليج، واضعًا على عاتقه مسؤولية إسعاد الجماهير اليمنية في «خليجي 27» الجارية في جدة.

وأكد المطري، في حواره مع «الرياضية»، أن تحضيرات منتخب بلاده للبطولة كانت أفضل مقارنة بالنسخ السابقة، مشيرًا إلى أن قلة المباريات التجريبية أثرت في ظهورهم أمام الإمارات. ووصف الجماهير اليمنية بالرقم «1» في جدة إلى جانب جماهير المنتخب السعودي، مؤكدًا أن مواجهة البحرين ستكون بلا ضغوط، مع السعي إلى تحقيق الفوز.

01

كيف تصف مشاركتكم في «خليجي 27»؟

الاستعداد كان جيدًا، وأقمنا معسكرًا في عدن، واكتملت صفوفنا بانضمام اللاعبين المحترفين في السعودية. أعتقد أن تحضيراتنا لهذه النسخة كانت أفضل مقارنة بالبطولات السابقة، وحرصنا على دخول المنافسات بأفضل جاهزية ممكنة.

02

هل واجهتم صعوبات خلال الإعداد؟

لم تكن هناك صعوبات كبيرة، لكننا كنا نتمنى خوض عدد أكبر من المباريات التجريبية قبل البطولة حتى ندخل أجواء المنافسة بشكل أفضل، وهذا ظهر أمام الإمارات، إذ لم نتمكن من الدخول في أجواء المباراة بالشكل المطلوب منذ البداية.

03

من تتوقع أن يلفت الأنظار من لاعبي اليمن؟

أنا أراهن على هذه المجموعة، فهي تضم عناصر مميزة وأصحاب مهارات. ناصر محمد، وعادل عباس، والحارس محمد أمان من أبرز اللاعبين بالنسبة لي، لكن كل لاعب في المنتخب لديه بصمته ودوره، ونتمنى أن يظهر الجميع بالمستوى الذي يعكس قدرات الكرة اليمنية.

04

ماذا تعني لك قيادة المنتخب في كأس الخليج؟

فخر واعتزاز، وفي الوقت نفسه تكليف قبل أن تكون تشريفًا. هذه النسخة السادسة التي أمثل فيها اليمن في كأس الخليج، ولذلك أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المنتخب والجماهير، وأسعى دائمًا إلى تقديم كل ما أستطيع داخل الملعب.

05

من ترشح إلى نصف النهائي؟

أرشح الإمارات وقطر والسعودية والعراق. هذه المنتخبات تملك إمكانات جيدة، وأعتقد أنها قادرة على المنافسة بقوة في البطولة.

06

كيف تصف الحضور الجماهيري اليمني في جدة؟

جمهورنا رقم «1»، وأعتقد أننا أكثر منتخب يحظى بحضور جماهيري في البطولة إلى جانب المنتخب السعودي صاحب الأرض. كان من المفترض أن نستغل هذا العامل بالشكل الأمثل، وكنا نتمنى إسعاد جماهيرنا بالتأهل إلى نصف النهائي، لكننا لم نتمكن من ذلك حتى الآن. القادم أفضل، وعلينا مسؤولية إسعادهم في المباراة المقبلة.

07

ماذا تنتظرون أمام البحرين؟

سندخل المباراة بلا ضغوط، لكننا سنسعى بكل قوة إلى تحقيق نتيجة إيجابية. البحرين أيضًا سيدخل بحثًا عن التعويض، ولذلك أتوقع مواجهة قوية وصعبة على المنتخبين. نأمل أن نكون أصحاب الفوز، ونقدم المستوى الذي يرضي جماهيرنا.