بعد غياب 82 يوما.. سالم يظهر أمام الاتحاد

يظهر سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، على دكة البدلاء في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد 10 أكتوبر المقبل، والتي تجرى على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، بعد غياب 82 يومًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سالم اقترب من إنهاء مرحلته الأخيرة من برنامج الإعداد تمهيدًا للدخول مع المجموعة في التدريبات خلال فترة التوقف الجارية حاليًا والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي27».

ويعد غياب قائد الأزرق، ثاني أطول فترة غياب مع فريقه، منذ أن تم تصعيده من درجة الشباب إلى الفريق الأول في موسم 2011، إذ تعد أطول فترة غياب تعرض لها سالم موسم 2022، ولمدة 84 يومًا، بعد أن أجرى عملية الزائدة الدودية، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت».

وكانت آخر مباراة خاضها الدوسري، بقميص الهلال في 21 مايو 2026 أمام الفيحاء في المجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري، قبل أن يلتحق اللاعب بمعسكر الأخضر الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى سالم في يوليو الماضي عملية جراحية في وتر الركبة، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن، خضع بعدها لفترة علاجية وتأهيلية، تمهيدًا لعودته إلى الركض من جديد.

ولم يشارك صاحب هدف الفوز التاريخي مع المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، مع الأخضر في بطولة «خليجي27» بسبب الإصابة، على أن تكون عودته التدريجية مع فريقه، قبل الدخول في مرحلة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات التي تستضيفها السعودية بدءًا من 7 يناير حتى 5 فبراير المقبلين.

ويعد الدوسري من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الهلال في تاريخه بعد وصوله إلى 506 مباريات حتى نهاية الموسم الماضي.