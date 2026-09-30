الاتحاد.. الجليدان جاهز.. وفيسينج يترقب مصير كادش و إلينيخينا

أنهى أحمد الجليدان، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي وشارك، الثلاثاء، في التدريبات الإعدادية مع المجموعة التي تستعد خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس «خليجي 27»، قبل استئناف مباريات دوري «روشن»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجليدان بات أحد الخيارات الداعمة التي قد يستعين بها الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، في المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 10 أكتوبر المقبل.

وتعرض الجليدان لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، غاب على إثرها أمام الفيحاء والفيصلي دوريًا، والشمال القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبيّن أن فيسينج، مدرب الفريق، يسعى لمعرفة مدى قدرة تعافي حسن كادش الذي أصيب مع المنتخب السعودي في «خليجي 27» وكذلك النيجيري جورج إلينيخينا المشارك مع منتخب بلاده، للاستعانة بخدماتهما قبل «الكلاسيكو».

ويفتقد الاتحاد خلال فترة التوقف، خدمات اللاعبين الدوليين مختار علي مع المنتخب السعودي، والكولومبي ريتشارد ريوس، إضافة إلى كادش وإلينيخينا قبل إصابتهما.

إلى ذلك، يواصل الثنائي أحمد شراحيلي والمالي محمدو دومبيا برنامجهما التأهيلي في عيادة النادي، بعد معاناة الأول من إصابة تمزق في وتر العضلة بالكاحل الأيسر، والثاني تأهيل بعد العودة من عملية الرباط الصليبي.

ويحتل الاتحاد المرتبة الثانية في قائمة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر بعد نهاية الجولة السابعة.