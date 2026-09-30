التصالح يحل أزمة شيكات بوسي

اقتربت المطربة المصرية بوسي من إغلاق ملف إحدى القضايا المرتبطة بأزمة الشيكات دون رصيد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن بوسي قدمت، الثلاثاء، إلى محكمة جنح الهرم في الجيزة قرارًا رسميًا بالتصالح مع المجني عليه عقب سداد قيمة المبلغ محل النزاع.

وشهدت جلسة الاستئناف الثانية تطورًا جديدًا في القضية، بعدما أثبتت بوسي تصالحها رسميًا، لتقرر المحكمة إخلاء سبيلها وتأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح.

وتنظر المحكمة الاستئناف المقدم من بوسي على الحكم الصادر في القضية رقم 40245 لعام 2015 جنح الهرم، والمتعلقة باتهامها بتحرير شيك دون رصيد، فيما أصبح التصالح وسداد المبلغ محور الإجراءات الحالية، تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني للقضية.

وحضرت بوسي الجلسة بصورة إلزامية، وسلمت نفسها إلى أمن المحكمة، حيث تم التحفظ عليها داخل القاعة لحين انتهاء إجراءات نظر الاستئناف، قبل أن يصدر قرار إخلاء سبيلها. وظهرت داخل المحكمة مرتدية كمامة وقبعة.

وتعود بداية أزمة بوسي مع قضايا الشيكات إلى 2015، عندما واجهت عددًا من القضايا المتعلقة بتحرير شيكات دون رصيد، أعقبتها أحكام قضائية متعددة خلال الأعوام التالية.

وفي 2016، صدر حكم غيابي بحبس بوسي ثلاثة أعوام، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في القضية رقم 14498 لعام 2015، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح شقيقة طليقها.

وصدرت بحقها أحكام أخرى في قضيتين أمام محكمة جنح الهرم، تضمنت الحبس لمدة ستة أعوام غيابيًا، مع كفالات مالية لوقف التنفيذ، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة بحقها 11 حكمًا، من بينها حكمان بالحبس لمدة عامين غيابيًا، مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وفي 2018، جرى تعديل أحد الأحكام الصادرة بحق بوسي من الحبس لمدة ثلاثة أعوام إلى ستة أشهر.

وشهد ملف القضية في وقت سابق تطورًا آخر، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بوسي في مطار القاهرة ومنعتها من السفر، على خلفية الأحكام القضائية المرتبطة بقضايا الشيكات دون رصيد.

ومع إقرار التصالح وسداد المبلغ محل النزاع، تستكمل القضية مسارها أمام المحكمة، التي حددت جلسة 13 أكتوبر المقبل لمواصلة نظر الاستئناف واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن التصالح.