جيسوس لرونالدو: مشاركتك أساسي «مشروطة»

شرح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، الأسباب الرئيسة التي أدت إلى إبعاد مواطنه كريستيانو رونالدو، عن مواجهة النرويج التي لعبت، الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، من خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين في المعسكر، وفق صحيفة «ريكورد»، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن الاجتماع تلخص بموافقة الطرفين على أن يعتمد جيسوس على رونالدو في المباريات التي تلعب في البرتغال، فيما سيكون في قائمة البدلاء خلال المواجهات التي تنظم خارج البلاد.

وبيّنت أن الخلاف تم حله بين المدرب البالغ من العمر 72 عامًا، ورونالدو الذي يسير في عامه الـ41، في غياب بيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد، الذي شوهد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية، صباح الأربعاء.

وأكدت أن جيسوس، تراجع عن الزج بقائده أمام النرويج بعد أن كان مقررًا له المشاركة لمدة 30 دقيقة، وفق قرار فني أثناء مجريات المباراة.

وشعر رونالدو أثناء التبديلات دون أن تطأ قدمه المستطيل الأخضر بالاستياء من قرار مدربه، إلا أن الاجتماع الأخير بين الطرفين وضح موقف كليهما.

ويرغب رونالدو معرفة مدى أهميته كقائد لمنتخب بلاده، لشعوره أنه لا يزال يمتلك الشغف بالدفاع عن ألوان «برازيل أوروبا» ويكون أحد الذين يعتمد عليهم في الملعب.

ومن المنتظر أن يكشف جيسوس كافة المسببات وشرح وجهة نظره لوسائل الإعلام، وفق الصحيفة ذاتها.