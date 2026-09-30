قصبة الساق تبعد أسينسيو عن الريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، أنَّ راؤول أسينسيو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، سيخضع لجراحة بعد تعرضه لكسر إجهادي في قصبة الساق اليمنى.

وأوضح النادي الإسباني أنَّ الجراحة ستجرى الخميس، فيما ‌ذكرت وسائل إعلام ‌محلية أنَّ فترة ‌غيابه ⁠قد تتراوح بين ⁠شهرين وأربعة أشهر إذا سارت عملية التعافي وفق الخطة الموضوعة.

وعانى أسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، من سلسلة ⁠من المشكلات البدنية منذ بداية ‌الموسم، ‌ما حرمه من الوجود في ‌قائمة ريال مدريد خلال أول ‌خمس مباريات.

وشارك المدافع الإسباني في 34 مباراة مع الفريق الموسم الماضي، لكنه فقد مكانه ‌في التشكيلة الأساسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من ⁠الموسم.

واعتمد ⁠المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم الجاري على الوافدين الجديدين إبراهيما كوناتي ودين هويسن كثنائي أساسي في قلب الدفاع، إلى جانب الألماني أنطونيو روديجر، فيما يواصل إيدر ميليتاو مرحلة التعافي من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الملاعب منذ أبريل.