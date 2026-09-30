عيد لـ«الرياضية»: تعلمنا الكثير من بطولات الخليج

أوضح أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، أن بطولة الخليج بنسختها الجارية التي تحتضنها جدة تضم عددًا من الأسماء الشابة التي تجهزها المنتخبات لبطولة كأس العالم 2030.

وقال عيد خلال حديثه لـ«الرياضية» على هامش مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للإعلام الرياضي الذي نظم، الأربعاء :«بطولة الخليج تعد مهمة، وهي تجمع مثالي بكل حب ومودة، وانعكاس هذه البطولة يكون على المستقبل وكل المنتخبات المشاركة شهدت أسماء شابة تحضرها لبطولة كأس العالم 2030. وهذه البطولة نتاج لبنة بدأت قبل 50 عامًا، وكلما مر الزمن ونحن اليوم في النسخة 27 نشهد فكرًا مختلفًا».

وأضاف عيد: «دورات الخليج بنت أجيالًا مختلفة والحمد لله سعيد بكل اللحظات وتعلمنا الكثير على صعيد الرجال، اللاعبين، الحكام، والإعلام، وفي مشاركتنا هذا العام اختلف كل شيء. الإعلام لم يكن مثل السابق وهذا انعكس على عدد النقل التلفزيوني وغيره وبثقافتهم وتطورهم بإذن الله نرى بطولة مميزة».

وتحتضن جدة منافسات النسخة 27 التي انطلقت 23 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل وبمشاركة 8 منتخبات.