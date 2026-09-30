قبل تجربة ضمك.. أبها يستعيد اليهيبي

شارك عمار اليهيبي، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم في التدريبات، بعد فراغه من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، في دورة الألعاب الآسيوية الجارية حاليًا في مدينة ناجويا اليابانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكرواتي دامير بوريتيش مدرب الفريق، سيعتمد على اليهيبي في المواجهة التجريبية أمام ضمك والتي تلعب عند الـ 06:30 مساء الخميس، ضمن فترة الإعداد خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي 27».

وبيّن أن المالي مامي جوري، والكوراساوي جوريان جاري سيغيبان عن المشاركة في التجرييبة «المغلقة» بناء على طلب المدرب بسبب ارتباطهما مع منتخبي بلديهما في أيام التوقف الدولية.

ويعمل دامير بوريتيش، مدرب فريق أبها على التجهيز الأمثل للفريق، والذي سيخوض أول لقاءاته بعد العودة أمام ضيفه الفيصلي في 11 أكتوبر المقبل.

ويحتل أبها المرتبة الأخيرة بنهاية الجولة الـ 7 برصيد نقطتين، بعد تعرضه لخمس هزائم أمام الحزم والأهلي والفيحاء، والاتفاق والنصر، وتعادلين أمام الخليج والدرعية.