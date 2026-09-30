بعد إدانة اللجنة.. جوارديولا يدعم السيتي

قدم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، رسالة دعم ضمنية لجماهير النادي عقب إدانة اللجنة القضائية المستقلة لنادي مانشستر سيتي على خلفية «محاكمة القرن»، كما وصفتها الصحافة الإنجليزية، والتي أعلنت الثلاثاء عن إدانتها.

ووجه جوارديولا رسالته إلى جماهير مانشستر سيتي قائلًا عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستجرام»، الأربعاء: «أريد من جميع جماهير نادي مانشستر سيتي حول العالم، أن تعرف أنني هنا».

وتابع المدرب الإسباني: «أنا هنا أكثر من أي وقت مضى، أنا دائمًا كنت وسأظل خلف النادي، مالكيه، رئيسه، وفيران سوريانو، واللاعبين، وكل الطواقم المساندة، وإنزو ماريسكا، وأنتم أيها المشجعون الفريدون من نوعكم.. لكن واضح هنا سنمر خلال هذه الفترة سويًا».

وكانت اللجنة أدانت السيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية للدوري الممتاز على مدى تسعة مواسم، إضافة إلى غالبية التهم الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي.

ونفى السيتي جميع الادعاءات الموجهة إليه، بعدما قدمت رابطة الدوري مذكرة بحجم 500 صفحة إلى اللجنة المستقلة، فيما رد النادي بمذكرة من 200 صفحة أنكر من خلالها التهم الموجهة إليه.