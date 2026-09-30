سيدات أخضر البادل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب السعودي للسيدات للبادل إلى ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» في ناجويا المدينة اليابانية، الأربعاء.

وتجاوز الأخضر السعودي في مباراة دور الـ 16 منتخب تايلاند 2ـ1 في مباراة استمرت ثلاث ساعات.

ومثل المنتخب السعودي في مواجهة تايلاند أريج فارح وزميلتها العنود يماني.

ويواجه الأخضر السعودي، الخميس، منتخب اليابان المستضيف في ربع النهائي.