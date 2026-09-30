جيلاردينو يقود تدريبات بارما

بات نادي بارما ثالث نادٍ في الدوري الإيطالي يغيّر مدرب الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجاري.

وقرَّر صاحب المركز الـ 15 حاليًّا التعاقد مع الدولي السابق ألبرتو جيلاردينو لخلافة الإسباني كارلوس كويستا، الذي أقيل الأسبوع الماضي.

وذكر النادي المملوك للأمريكي كايل كراوس، رجل الأعمال، في بيان نشره الأربعاء: «ألبرتو جيلاردينو هو المدرب الجديد لبارما بعد توقيعه عقدًا يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لعامين إضافيين».

وكان جيلاردينو من دون فريق منذ إقالته من تدريب بيزا في يناير 2026، بعدما حقق فوزًا واحدًا و11 تعادلًا مقابل 11 هزيمة في الدوري الإيطالي.

وسبق لبطل العالم 2006، الذي خاض 57 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وسجَّل 17 هدفًا، أن دافع عن ألوان بارما لاعبًا لثلاثة مواسم بين 2002 و2005.

ولم تبلغ مسيرته التدريبية حتى الآن النجاحات ذاتها، إذ أشرف على جنوى وقاده إلى العودة لدوري الأضواء عام 2023، ثم ضمن بقاءه ببراعة في «سيري أ» في نهاية موسم 2023ـ2024 باحتلاله المركز الـ 11، قبل إقالته في نوفمبر 2024.

ويخلف جيلاردينو «44 عامًا» كارلوس كويستا، المساعد السابق لمدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا، الذي أقيل من منصبه بعد موسم وشهرين.

وكان الإسباني، البالغ 31 عامًا، أصغر مدرب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وفي موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لبارما، قاد الفريق إلى المركز الـ 13.

لكن فريقه خسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأولى الموسم الجاري، مكتفيًا بأربع نقاط، كما خرج من دور الـ32 لكأس إيطاليا أمام كريمونيزي، أحد أندية الدرجة الثانية.

وبات كويستا ثالث مدرب في الدوري الإيطالي يُقال منذ منتصف أغسطس، بعد فابيو جروسو «فيورنتينا» ودومينيكو تيديسكو «بولونيا».