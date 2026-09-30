الخميس.. انطلاق تحدي الهجن في الطائف

ينطلق أول أشواط النسخة السادسة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2026، على أرض ميدان الطائف التاريخي، الخميس، على مدى 5 أيام، وبمشاركة نخبة من ملاك الهجن في السعودية ودول الخليج.

وتفتتح البطولة منافساتها في اليوم الأول بأشواط فئة «الحقايق» لمسافة 3 كيلومترات، بإجمالي 46 شوطًا تتوزع على فترتين، وتشهد الفترة الصباحية 30 شوطًا «تضم أشواط إنتاج السعودية عام، وأشواط عام»، فيما تشهد المسائية 16 شوطًا، من بينها 6 أشواط كؤوس رئيسة.

ورصد الاتحاد السعودي للهجن مجموع جوائز مالية لليوم الأول يتجاوز 2.95 مليون ريال، موزعة على كافة المراكز الفائزة في الأشواط، فيما حظيت أشواط كؤوس الاتحاد السعودي للهجن الرئيسة للفئة الأولى «أصحاب المركز الأول» بالجوائز الأعلى، يبلغ فيها مجموع جوائز المركز الأول لكؤوس اليوم الأول 700 ألف ريال.

ويحصل بطل كأس الاتحاد السعودي للهجن بكار «مفتوح ـ عام» على 150 ألف ريال لكل شوط، وبطل شوط قعدان «مفتوح ـ عام» على 100 ألف ريال لكل شوط، وبطل إنتاج السعودية بكار عام على 100 ألف ريال، وبطل قعدان «عام» على 100 ألف ريال.