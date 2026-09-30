«المستقلة» تفتح باب التدخل في قضية سيتي

أكد ديفيد كوجان، رئيس لجنة كرة القدم المستقلة، أنَّ نتائج الهيئة القضائية المستقلة في قضية مانشستر سيتي تحمل في طياتها مشكلات عدة، مشيرًا إلى أنَّ الجهة التي يرأسها تملك صلاحيات تتعلق بتقييم مدى ملاءمة الملاك والتنفيذيين والمديرين للعمل في كرة القدم.

وأوضح كوجان، في بيان رسمي، أنَّ لجنة كرة القدم المستقلة ستستخدم صلاحياتها في الوقت المناسب، وفق ما تفرضه التطورات المرتبطة بالقضية.

وأضاف: «لدينا الصلاحيات للنظر في مدى مناسبة الملاك والتنفيذيين والمديرين، وسنستخدم هذه الصلاحيات في الوقت اللازم».

وأشار رئيس اللجنة إلى أنَّه ينتظر المزيد من التطورات في النزاع القضائي بين مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل استمرار الإجراءات المرتبطة بالقضية.

وأعرب كوجان عن أمله في الوصول إلى حل سريع للنزاع، بما يخدم مصلحة الشارع الرياضي في بريطانيا وينهي حالة الترقب المرتبطة بالقضية.

وبدأت القضية رسميًّا في فبراير 2023، عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب مخالفات مالية تعود إلى الفترة بين 2009 و2018، إلى جانب اتهامات بعدم التعاون مع التحقيقات.

وانطلقت جلسات الاستماع في سبتمبر 2024، قبل ظهور تقارير في الشهر ذاته لعام 2026 تفيد بثبوت غالبية المخالفات، مع بقاء ملف العقوبات والاستئناف قيد الإجراءات.