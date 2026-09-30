منافسو السيتي يطالبون بحسم القضية

يطالب منافسو مانشستر سيتي الإنجليزي بتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بإدانة النادي في قضية الانتهاكات المالية، على أن تُحسم قبل انطلاق موسم 2027ـ2028، وفقًا لصحيفة «تايمز» البريطانية، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز تضغط من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالقضية وعدم امتدادها إلى الموسم بعد المقبل، في ظل طول المدة التي استغرقتها حتى الآن.

وتدرس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب الصحيفة ذاتها، إضافة قوانين جديدة تهدف إلى منع تكرار المخالفات التي شهدتها قضية مانشستر سيتي مستقبلًا.

وقال مسؤول في أحد الأندية الإنجليزية الكبرى، لم تكشف الصحيفة عن اسمه أو ناديه: «من غير المقبول أن تستمر القضية لما بعد هذا الموسم، ويجب فرض القوانين الجديدة بأسرع وقت. لقد انتظر الجميع طويلًا لحسم هذه القضية».

في المقابل، يرى محامو مانشستر سيتي أن تسريع الإجراءات المتعلقة بالقضية لن يكون في مصلحة أي من الأطراف المعنية بها.