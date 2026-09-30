الآسياد.. جندو يسجل انتصار المصارعة الأول

كتب منذر جندو، لاعب فريق السعودية للمصارعة، أول انتصار سعودي في تاريخ مشاركات اللعبة بدورات الألعاب الآسيوية بعد تغلبه، الأربعاء، على الطاجيكي عبدولوبف سنات بنتيجة 8ـ1، ضمن ثمن نهائي منافسات وزن 67 كجم.

وخسر جندو في ربع النهائي أمام الأوزبكي إيتجان خلماخانوف بنتيجة 0ـ8، لينتقل إلى مسار المنافسة على الميدالية البرونزية، قبل أن تنتهي مشاركته بالخسارة أمام الصيني جي لينج.

من جانبه، تأجلت مواجهة إبراهيم فلاتة أمام نظيره الإيراني ضمن منافسات وزن 97 كجم في المصارعة الرومانية، إلى التاسعة من صباح الخميس بتوقيت اليابان.