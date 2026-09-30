الخميس.. أربعة لاعبين يدشنون الجوجيتسو

يدشن فريق السعودية للجوجيتسو، الخميس عند الـ 09:00 صباحًا، مشاركته في منافسات اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، التي تستمر ثلاثة أيام، بأربعة لاعبين.

ويشارك عبد الملك آل مرضي وخالد حباب في دور الـ 32 لمنافسات وزن 62 كجم، فيما يبدأ محمد بن حريمل وإلياس بنجر مشوارهما من دور الـ64 لوزن 69 كجم.

ويدخل آل مرضي المنافسات متسلحًا ببرونزية آسياد «هانجتشو 2022»، فيما يخوض بن حريمل مشاركته الآسيوية الثانية بعد «هانجتشو 2022»، وفي سجله فضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأخيرة في الرياض، إلى جانب ذهبية وبرونزية العالم في نسختي 2025 و2026.

ويملك بنجر برونزية آسيا للشباب 2026 وفضية العالم للشباب 2025، فيما يدخل حباب المنافسات وفي سجله برونزية آسيا 2026، إضافة إلى فضية وبرونزية العالم للشباب في 2024 و2025.