الخميس.. الفروسية تبحث عن الميدالية الـ11 في الآسياد

تنطلق عند الـ 09:30 من صباح الخميس في طوكيو العاصمة اليابانية، منافسات قفز الحواجز للفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، وسط تطلع الفروسية السعودية إلى إضافة الميدالية الـ11 في تاريخ مشاركاتها بالدورات الآسيوية.

ويمثل أخضر الفروسية في نهائي الفرق كل من عبد الرحمن الراجحي، صاحب الترتيب الثالث، وسعد العجمي «12»، وخالد المبطي «22»، ورمزي الدهامي «32»، من أصل 38 فارسًا.

وكان الحساب الرسمي لفريق السعودية أعلن في وقت سابق مشاركة عبد الله الشربتلي في الآسياد، قبل استبداله بسعد العجمي، نتيجة إيقاف الشربتلي من الاتحاد الدولي للفروسية لمدة 30 يومًا، بعد حصوله على إنذارين مسجلين في بطولتين مختلفتين، وفقًا للمادة «259» من قواعد قفز الحواجز لعام 2026، بعد رصد دم بسيط على الجواد أثناء المشاركة.

وتبحث الفروسية السعودية عن ميداليتها الـ11، بعدما بدأت حصيلتها الآسيوية بذهبية الفرق في الدوحة 2006، قبل المحافظة عليها في جوانزو 2010، إلى جانب ذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد، ثم ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق في إنشون 2014.

وأضافت الفروسية إلى رصيدها ذهبية الفرق وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي في جاكرتا 2018، قبل أن تحقق في النسخة الماضية «هانجتشو 2022» ذهبيتي الفرق والفردي، والأخيرة بواسطة الشربتلي.