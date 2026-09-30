«الإلكترونية» تواجه الشمشون في نصف النهائي الآسياد

وضعت قرعة نصف نهائي منافسات الرياضات الإلكترونية في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، التي جرت الأربعاء، فريق السعودية في مواجهة كوريا الجنوبية، ضمن مسابقة «ليج أوف ليجيندز»، الخميس عند الـ 01:30 ظهرًا.

وتأهل أخضر الرياضات الإلكترونية إلى نصف النهائي، الثلاثاء، بعد فوزه على الإمارات 1ـ0، وتغلبه على ماليزيا بالنتيجة ذاتها، مقابل خسارة وحيدة أمام فيتنام، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني.

ويمثل المنتخب السعودي كل من عبد العزيز المبارك، نواف الخويطر، سهل وقاص، نواف الجعيد، أجواد وزان، وخالد الزهراني.