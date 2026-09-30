الصيعري يختتم مشاركة الجودو في الآسياد

أنهى عبد الرحمن الصيعري، لاعب فريق السعودية للجودو، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، الأربعاء، بعد خسارته أمام يانج يونج وي، لاعب الصين تايبيه، ضمن ثمن نهائي منافسات وزن 60 كجم.

ويملك يانج سجلًا بارزًا، إذ أصبح أول لاعب من بلاده يحقق ميدالية أولمبية في الجودو، عقب حصوله على فضية دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، كما تُوِّج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2022».