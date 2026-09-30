السكتيوي يريح العُمانيين 24 ساعة

منح المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة بعد بلوغ نصف نهائي بطولة «خليجي 27» وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتأهل المنتخب العُماني إلى المربع الذهبي للبطولة الخليجية التي تستضيفها جدة حتى الثلاثاء المقبل عبر القرعة التي جرت، الأربعاء، بعد تساويه مع نظيره العراقي في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة ونقاط اللعب النظيف.

وأنهى الأحمر دور المجموعات بانتصار على نظيره الكويتي 3ـ1، ليحصد أربع نقاط بالتساوي مع العراق، لتفصل القرعة بينهما وتبتسم للمنتخب العماني الذي حل ثانيًا في المجموعة الأولى خلف الأخضر السعودي المتصدر.

ويعاود المنتخب العُماني تدريباته، الخميس، استعدادًا لمباراته أمام متصدر المجموعة، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية.

وتتضح هوية منافس عُمان خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والقطري، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب الإماراتي مجموعته بست نقاط بفارق الأهداف عن نظيره القطري.

من جهة أخرى، وصف وليد النعماني، مدير المنتخب العُماني، التأهل إلى المربع الذهبي بالمستحق عطفًا على ما قدمه اللاعبون من مستويات في دور المجموعات.

وقال لـ«الرياضية» النعماني: «التأهل مستحق وليس مفاجأة، وسيكون دافعًا للاعبين في مواصلة العروض القوية خلال المواجهة المقبلة».