الأهلي يستعرض الاستراتيجية الجديدة

استعرضت إدارة النادي الأهلي الاستراتيجية الجديدة خلال ملتقى داخلي نظَّمته الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها فإن الاستراتيجية التي جرى العمل على إعدادها خلال الفترة الماضية جاءت ثمرة عمل مشترك أسهمت فيه جميع الإدارات داخل النادي، في خطوة تعكس حرص الإدارة على أن تكون خطتها للمرحلة المقبلة نابعة من داخلها، ويشارك في صياغتها كل من سيعمل على تنفيذها.

وشارك في الملتقى إدارة الكرة والكوادر الفنية والجهاز الإداري للنادي، وممثلون عن الألعاب المختلفة وكرة القدم النسائية والأكاديمية، كما حضر ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة، في تأكيد دعمهم للنادي ورؤيته للمرحلة المقبلة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار سعي الأهلي إلى توحيد الرؤية بين مختلف عناصر منظومة النادي، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة النادي داخل الملعب وخارجه، ويمنح الجماهير الأهلاوية صورة واضحة عن نادٍ يمضي في المرحلة المقبلة بخطة واحدة يعمل عليها الجميع حسب المصادر عينها.